Стало известно, кто прошел в финал проекта "Танці з зірками"

Юрий Ткач и Илона Гвоздева покинули проект.

Юрий Ткач и Илона Гвоздева Пресс-служба

Вчера на телеканале "1+1" состоялся полуфинал легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" , по результатам которого стало известно, кто из звезд попал в финал.

Итак, по результатам суммы баллов от судей проекта и зрительских голосов на следующей неделе в грандиозном финале "Танців з зірками" за звание лучших танцоров страны будут соревноваться сразу три пары: Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко.

Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко Пресс-служба

Юрий Ткач и Илона Гвоздева покинули проект.

Согласно правил, в полуфинале "Танців з зірками" каждая пара выполнила по два танца: с танцовщиком, который уже выбыл из проекта, и с детьми. Открыли эфир Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко, которые станцевали сказочный свинг вместе с маленькими призерами чемпионатов Киева Лерой и Димой, воссоздав на главном паркете страны безумное чаепитие с "Алисы в стране чудес". Вторым танцем, который согласно правилам полуфинала, пара должна выполнить втроем, стал страстный пасодобль. Роль двойника Алены в номере выполнила партнерша Александра Скичко Анна Паламарчук.

Надя Дорофеева и Евгений Кот Пресс-служба

"Ахтем, в первом эфире, когда мы обсуждали пасодобль, я говорил о бедрах. И сейчас в этом танце я вижу больше пасодобля. К тому же, страсти хватило на обеих женщин", — прокомментировал Влад Яма.

Компанию Наталье Могилевской и Игорю Кузьменко на паркете составили воспитанники школы "Talant school". Вместе с малышами звезды воплотили чувственный вальс. Интересно, что в трогательной постановке приняла участие дочь Юрия Ткача, маленькая Лиза. Сама же Наталья Могилевская даже призналась, что кроме собственных детей, желает также воспитывать еще и приемных детей.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко Пресс-служба

"Дети сегодня были замечательными не только в танце, но и блестяще справились со сложной актерской задачей. Вы порадовали нас невероятными поддержками. Наталья, Вы были сегодня фантастической. Я уверена, что Вы станете прекрасной матерью", — отметила Екатерина Кухар, подарив маленький ананас детям, которые танцевали вместе с Могилевской и Кузьменко.

Также Наталья Могилевская вместе с Игорем Кузьменко и Дмитрием Жуком выполнили огненный фристайл.

Стрит-денс вместе с Юрием Ткачем и Илоной Гвоздевой станцевали маленькие многократные чемпионы Украины и Европы Александра и Андрей.

"Я обожаю наше шоу - кто-то раздает цветы, кто-то раздает "витамин Д", а вы просто раздаете хип-хоп. Ваш танец снова наполнен, музыкальный, насыщенный, технический", — сказал Влад Яма.

Во втором танце к паре присоединилась Анна Паламарчук, создав настоящий треугольник любви, который воплотился в страстное танго.

Надя Дорофеева и Евгений Кот продемонстрировали на главном паркете страны трогательный модерн об отношениях родителей и детей вместе с маленькой участницей проекта "ДЄТКІ" Настей.

"Евгений, Вы настоящий садовник. За это время Вы показали, как несколько семян могут превратиться в сад. Я думаю, этот танец очень поучительный для многих родителей, которые решая, как воспитывать детей, начинают ссориться и не задумываются, как чувствует себя ребенок. Надя, на этот раз ты уверенно вернула себе титул примы этого шоу", — сказала Екатерина Кухар.

Вторым танцем, в котором к паре присоединился Дмитрий Жук, стал драматический фьюжн.

Специальными гостями эфира стало популярно поп-оперное трио "Il Volo" в составе двух теноров Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и баритона Джанлуки Джинобле, а также лучшая детская команда страны "D.SIDE DANCE STUDIO". Ведущим звездного балкона в полуфинале был автор "Квартала 95" Евгений Кошевой.

Всю неделю до финала зрители смогут голосовать за свои любимые пары, таким образом приближая их к победе в "Танцях з зірками". Максимальное количество смс и телефонных звонков с одного номера телефона — 50.

Напомним, ранее Камалия прокомментировала уход из проекта "Танці з зірками".