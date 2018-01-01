Стало известно, во сколько обойдутся Лободе роды в звездной клинике США

Палата в клинике напоминает апартаменты отеля.

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, отправилась жить в Лос-Анджелес, и выбрала клинику, в которой будет рожать.

Артистка сняла дом с большим бассейном, вторым этажом и прекрасным панорамным видом на город.

Ребенок Лободы появится на свет в Cedars-Sinai Medical Center. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Бритни Спирс. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

Стоимость родов - около 50 тысяч долларов, что равно почти полтора миллиона гривен.

При рождении ребенок Лободы получит американское гражданство.

Предположительно, певица должна родить уже в мае. Отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее фанаты раскритиковали пение дочери Лободы.