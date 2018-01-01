Станет бездомным: из-за миллионных долгов имущество Панина могут выставить на торги

Актеру уже запретили выезжать из России и арестовали машину.

Если Панин не оплатит долги, его имущество заберут и выставят на торги Фото: Uznayvse.ru

Скандальный российский актер Алексей Панин накопил два миллиона рублей штрафов. Информация об этом есть в открытом доступе, на сайте судебных приставов. Более миллиона рублей артист должен столичному ГИБДД.

Если Панин в ближайшее время не погасит миллионные долги, его имущество, а это квартира в Москве, дом во Владимирской области, автомобиль BMW пятой серии 2012 года, выставят на торги, сообщает Kp.ru.

21 марта Гагаринский районный суд Москвы уже закрыл актеру выезд из России и лишил водительских прав.

Сам Панин отметил, что об этой новости узнал от журналистов.

"Сегодня (21 марта - прим. ред.) мне позвонили журналисты, сказали, что суд лишил меня водительских прав и закрыл выезд за пределы России. Почему я это узнаю из прессы? Про суд я ничего не знал, документы мне никто не прислал. Я много лет живу во Владимирской области, возможно, бумаги приходили на мой старый московский адрес. В любом случае мои юристы будут подавать апелляцию, оспаривать эти штрафы, лишение прав и запрет на выезд из страны", - заявил актер.

Он добавил, что его машину никто не арестовывал, она стоит возле его дома.

"Журналисты пишут ахинею: то моя дочка живет в порнографии, то ребенок якобы мне за пивом бегает, хотя я не пью уже три года. То пишут, что моя машина арестована за долги, а я на ней езжу каждый день. Сегодня прошла новая новость, что якобы моя машина в розыске. Выглянул в окно - машина по-прежнему около дома стоит (смеется.). Если раньше я возмущался, пытался что-то объяснять людям, то сейчас я просто развожу руками. Ездил в Челябинск на гастроли, звонит мне организатор концерта: "Леша, тут все СМИ пишут, что ты уехал из страны!". У меня нет больше сил комментировать бред", - возмущается Панин.

Ранее Панин удивил фанатов интимным фото с любовницей в душе.