"Старье не скроешь". Фанаты Ани Лорак вышли из себя при виде ее откровенного фото

Критике подвергся свежий снимок певицы в Instagram.

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Певица опубликовала откровенный снимок на своей странице в соцсети Instagram, чем немало озадачила подписчиков, а некоторых даже откровенно разозлила.

По их мнению, Лорак недавно увеличила бюст искусственным способом и поэтому ее груди теперь кажутся слишком громадными на фоне остальной фигуры. Другая часть подписчиков полагается, что скандальная исполнительница "перебарщивает" с публикацией своих откровенных снимков и даже посоветовали ей вовсе "фотографироваться голой".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лорак ошарашила фанатов жутким внешним видом.

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