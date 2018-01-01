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"Старье не скроешь". Фанаты Ани Лорак вышли из себя при виде ее откровенного фото

Сегодня, 10:19

Критике подвергся свежий снимок певицы в Instagram.

Лорак
Ани Лорак instagram.com/anilorak
Украинская поп-исполнительница Ани Лорак, известная регулярными гастролями в России и скандалами по этому поводу, подверглась критике фанатов за снимок в ярко-красном купальнике.

Певица опубликовала откровенный снимок на своей странице в соцсети Instagram, чем немало озадачила подписчиков, а некоторых даже откровенно разозлила.

Лорак 2
instagram.com/anilorak

По их мнению, Лорак недавно увеличила бюст искусственным способом и поэтому ее груди теперь кажутся слишком громадными на фоне остальной фигуры. Другая часть подписчиков полагается, что скандальная исполнительница "перебарщивает" с публикацией своих откровенных снимков и даже посоветовали ей вовсе "фотографироваться голой".

Лорак 2
instagram.com/anilorak

Лорак 3
instagram.com/anilorak

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лорак ошарашила фанатов жутким внешним видом.

 

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Теги:  
Ани Лорак, Россия, Instagram, бюст, грудь, подсписчики, фанаты
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