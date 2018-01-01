"Старье не скроешь". Фанаты Ани Лорак вышли из себя при виде ее откровенного фото

Критике подвергся свежий снимок певицы в Instagram.
Певица опубликовала откровенный снимок на своей странице в соцсети Instagram, чем немало озадачила подписчиков, а некоторых даже откровенно разозлила.
По их мнению, Лорак недавно увеличила бюст искусственным способом и поэтому ее груди теперь кажутся слишком громадными на фоне остальной фигуры. Другая часть подписчиков полагается, что скандальная исполнительница "перебарщивает" с публикацией своих откровенных снимков и даже посоветовали ей вовсе "фотографироваться голой".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Лорак ошарашила фанатов жутким внешним видом.
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