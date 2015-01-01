Старший сын Джоли и Питта снимал семейные ссоры на видео

15-летний Мэддокс значительную часть своего свободного времени проводит с телефоном в руках.

Reuters

Старший приемный сын Мэддокс Анджелины Джоли и Брэда Питта вел тайный видеодневник жизни своей семьи.

Об этом пишет 7 Дней, ссылаясь на издание hollywoodlife.com.

В видеь есть немало кадров, которые могут лишить Брэда надежды получить совместное опекунство над всеми его биологическими и приемными детьми.

Как и многие подростки, 15-летний Мэддокс значительную часть своего свободного времени проводит с телефоном в руках. Причем, он часто снимает на камеру мобильного устройства видео — когда ему кажется что-то забавным или, напротив, вызывает негодование. И вот, удалось узнать информатору издания, мальчик рассказал кому-то из друзей, что запечатлел ряд ссор своих родителей, и Питт предстает в этих записях явно не в самом выгодном свете.

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Дело в том, что решение Джоли подать на развод с Питтом, по всей видимости вовсе не было внезапным. Их отношения начали портиться уже некоторое время назад, и печально знаменитая сцена в самолете, когда Брэд, как утверждали, атаковал сначала Анджелину, а потом Мэддокса, стала только финальной точкой в ссоре супругов. Как недавно заявила актриса, дети, якобы, до сих пор не могут оправиться от эмоциональной травмы, полученной ими в результате конфликта родителей. И хотя расследование ФБР против Питта в связи с обвинениями в "физическом насилии" Брэда против Мэддокса было прекращено из-за отсутствия состава преступления, если записи, которыми располагает старший сын пары, докажут обратное, Питт ни за что не сможет добиться совместной опеки над детьми. А если принять во внимание, тот факт, что Джоли уже сейчас делает все, чтобы воспрепятствовать свиданиям Брэда с детьми, то перспективы хотя бы изредка видеть своих чад станут для Питта совсем неопределенными.

Напомним, Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли с просьбой засекретить данные, относящиеся к их детям.