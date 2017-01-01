Певица Руслана рассказала об опасном происшествии в поезде: "стекло вылетело, камень упал на колени"

В результате инцидента никто не пострадал, отметила певица.

В поезд Интерсити, в котором ехала певица, бросили камень facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Певица Руслана Лыжичко сообщила, что на ходу поезда в окно рядом с ней попал камень и упал ей на колени.

Исполнительница ехала во Львов, стекло вылетело наружу, говорится на ее странице в Facebook.

"Только что (вечером 25 января — Ред.) в поезд Интерсити, в котором я еду в родной Львов, бросили камень на ходу в окно рядом со мной, которое рассыпалось у меня на глазах", — отметила артистка.

По словам певицы, никто не пострадал, после инцидента пассажиров пересадили в другой вагон.

Напомним, в сентябре 2017 года в Киеве во время грозы в дом Руслана Лыжичко попала молния, из-за чего обгорели конструкции здания, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество.