"Стилисту надо руки оторвать": певицу Валерию жестко разнесли в Сети за странный образ

Певица предстала в несуразной рубашке оверсайз.

Поклонники раскритиковали образ певицы instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, шокировала поклонников неудачным нарядом, надев джинсовую майку на oversize рубашку.

Снимком странного образа она поделилась на своей странице в Instagram. Подписчики сразу же принялись обсуждать внешний вид певицы.

"Да, верх явно портит вашу изумительную фигурку", "Что за странный наряд?", "Рубашка мужа явно великовата, и топ не к месту, ракурс и поза тоже не удачные ", "Перебои с электричеством - в темноте и не то оденешь...", "Стилисту надо руки оторвать", - раскритиковали юзеры.

Однако нашлись и те, кто поддержал выбор певицы.

Правда, некоторым наряд Валерии понравился, фанаты певицы отметили, что она выглядит стильно и молодежно.

"Креативно! Я люблю когда люди пробуют/примеряют разные образы!", "Обожаю! Образы всегда классные!", "Наряд отпадный, Вы в нем красотка", - хвалили подписчики.

Обсуждение получилось таким жарким, что сама Валерия не стала отмалчиваться и ответила поклонникам.

"Люди, мои вы дорогие, не надо давать советы даже из лучших побуждений. Если и могу прислушаться к мнению, то только к очень авторитетному, профессиональному", - написала Валерия.

Фанатам не понравилась рубашка артистки instagram.com/valeriya

Ранее Валерия снялась топлес для обложки журнала.

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