Стинг продал свои апартаменты за 50 млн. долларов

На 550 квадратных метрах жилой площади разместились три спальни и домашний кабинет, собственный камин и парная.

Певец Стинг Instagram

Пентхаус, расположенный на 16-м и 17-м этажах здания на улице 15 Central Park West, был выставлен на продажу Стингом и его женой Труди Стайлер в мае этого года за 56 миллионов долларов.

Об этом пишет jetsetter.

Переживать о том, что знаменитость не получил запрашиваемой изначально суммы, не стоит, так как сам певец купил эти апартаменты с террасой в 40 квадратных метров с шикарным видом на Центральный парк всего-то за 27 миллионов долларов в 2008 году.

На 550 квадратных метрах жилой площади разместились три спальни и домашний кабинет, собственный камин и парная. Соседями нового покупателя, чье имя не разглашается, станут Роберт Де Ниро, Дензел Вашингтон и новый бойфренд Дженнифер Лопес Алекс Родригес.

Известно, что сам Стинг с женой Труди переедут в 66-этажный дом по соседству на улице 220 Central Park South. Здание будет сдано в эксплуатацию только в следующем году, но уже сейчас о нем говорят, как о "бункере миллиардеров" с пентхаусами, достигающими стоимости в 200 миллионов долларов.

Напомним, Бейонсе и Джей-Зи купили еще один особняк за 26 млн долларов.