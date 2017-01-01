"Страдает от сильнейшей боли". Леди Гага отменила европейскую часть мирового турне

Боль может повлиять на возможность певицы выступать вживую.

Леди Гага страдает от сильнейшей боли Reuters

Американская певица Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) решила прекратить европейскую часть мирового турне, отменены десять концертов.

Артистка "страдает от сильнейшей боли, которая может повлиять на ее возможность вообще выступать вживую", говорится на ее странице в Instagram.

"Вчера вечером (2 февраля — Ред.), с мощной поддержкой ее команды медиков, Леди Гага приняла это тяжелое решение — немедленно прекратить турне", — отмечается в сообщении.

Леди Гага страдает от сильнейшей боли Скриншот со страницы instagram.com/ladygaga

По данным Русской службы ВВС, у певицы обострились боли, которые она испытывает из-за фибромиалгии (синдром фибромиалгии — хроническое заболевание, которое характеризируется диффузной болью по всему телу).

Ранее известный британский певец и музыкант — 70-летний Элтон Джон — объявил о завершении карьеры, артист заявил, что его приоритеты изменились, после того, как он со своим мужем канадским режиссером Дэвидом Фернишем стал отцом двух детей.