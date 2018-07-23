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Страстный поцелуй Лободы с девушкой: журналисты узнали, кто эта эффектная незнакомка

Сегодня, 10:36

Артистка зажгла с начинающей актрисой в новом клипе.

Лобода
Светлана Лобода в клипе слилась в страстной поцелуе с девушкой instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз,  опубликовала тизер клипа к песне "SuperStar", и вызвала ажиотаж страстным поцелуем в ролике с девушкой.

Журналистам портала Super! удалось выяснить, кто является этой красоткой. Как оказалось, сексапильной героиней клипа является владелица элитного ресторана на Николиной горе (Московская область), поклонница современного искусства и начинающая актриса — Юлия Козовая. 

По информации портала, Юлия воспитывает троих детей, ее супруг Артем Козовой является банкиром и сыном "угольного короля" Геннадия Козового, входящего в список богатейших людей России по версии Forbes.

Съемки видео прошли в Лос-Анджелесе, а премьера клипа запланирована на первые числа августа. 

Ранее Светлана Лобода покорила фанатов дерзким образом.

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Теги:  
Светлана Лобода, клип, Суперзвезда, тизер, Юлия Козовая
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