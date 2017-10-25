Disney покажет сериал о геях

Премьера нового сезона сериала состоится в США 27 октября.

Студия Disney планирует показать первую в истории сюжетную линию о персонажах-геях.

Такую задумку планируют осуществить в новом сезоне сериала Andi Mack, пишет ВВС.

Премьера нового сезона сериала состоится в США 27 октября. Главные герои сериала, Энди (Пейтон Элизабет Ли) и ее друг Сайрус (Джошуа Раш), выяснят, что испытывают чувства к одному и тому же парню.

Допис, поширений josh rush (@joshuarush)Жов 25, 2017 о 4:31 PDT

По словам представителя Disney, сериал "является мощным посланием о равных возможностях и уважении к человечеству". Кроме того, представители телеканала заверили, что создатель шоу Терри Мински и ее команда "приложили все усилия для того, чтобы убедиться, что это приемлемо для всей аудитории".

Напомним, в картине "Красавица и Чудовище" покажут гомосексуальную любовь.