Disney покажет сериал о геях

Премьера нового сезона сериала состоится в США 27 октября.
Такую задумку планируют осуществить в новом сезоне сериала Andi Mack, пишет ВВС.
Премьера нового сезона сериала состоится в США 27 октября. Главные герои сериала, Энди (Пейтон Элизабет Ли) и ее друг Сайрус (Джошуа Раш), выяснят, что испытывают чувства к одному и тому же парню.
По словам представителя Disney, сериал "является мощным посланием о равных возможностях и уважении к человечеству". Кроме того, представители телеканала заверили, что создатель шоу Терри Мински и ее команда "приложили все усилия для того, чтобы убедиться, что это приемлемо для всей аудитории".
Напомним, в картине "Красавица и Чудовище" покажут гомосексуальную любовь.