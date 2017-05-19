Родных Жанны Фриске обязали вернуть деньги, не потраченные на лечение певицы

Московский суд полностью удовлетворил иск "Русфонда".

Жанна Фриске

В Москве Перовский суд обязалвернуть благотворительной организации "Русфонд" деньги, собранные на ее лечение, но не потраченные.

Об этом пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что суд взыскал с родственников исполнительницы 21,6 млн рублей.

"В качестве соответчиков по делу суд привлек отца певицы Владимира Фриске, мать Ольгу Копылову (Фриске) и малолетнего сына, интересы которого представлял гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев (телеведущий — Ред.)", — говорится в статье.

Последний иск не признал, его представители утверждали, что требование должно быть заявлено матери артистки. Кроме того, они требовали прекратить производство, а также назначить почерковедческую экспертизу подписей Жанны Фриске.

Суд отверг их требования и полностью удовлетворил иск "Русфонда". "… удовлетворить, взыскать с ответчиков солидарно 21 млн 633 тыс. рублей, а также пошлину в размере 60 тыс. рублей", — заявил судья Сергей Савостьянов.

Напомним, в январе 2017 года "Русфонд" подал исковое заявление в суд, чтобы получить отчет о расходе средств, которые были собраны в 2014-м году для помощи Жанне Фриске. В организации утверждали, что на ее лечение было потрачено только 4,12 млн рублей при полученных 25 млн.

Жанна Фриске стала известна широкой публике с 1996 года, когда вошла в состав группы "Блестящие". В 2003 певица начала сольную карьеру и снялась в нескольких фильмах. С 2013 года она боролась с раком головного мозга, умерла 15 июня 2015-го.