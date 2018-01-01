Судебные приставы за миллионные долги забрали у Панина машину, он устроил для них "спектакль"

Актер закатил истерику, спасая свой BMW.

Актер закатил истерику, спасая свой BMW instagram.com/panin.aleksey

Скандальный российский актер Алексей Панин накопил 50 неоплаченных штрафов и налогов, которые равны сумме свыше двух миллионов рублей. За это судебные приставы отобрали у актера его авто BMW пятой серии 2012 года.

Однако просто так отдавать свое средство передвижения актер не собирался – он устроил "театрально представление" прямо возле своей машины, сообщает Life.ru.

Сначала актер закрылся в машине и не хотел выходить. Позже приехала неизвестная девушка на внедорожнике Mersedes. Панин вышел, переложил вещи из багажника своего авто. Во время перекладывания вещей, артист кричал что ему больно, что ему надо срочно в больницу, и у него есть свои приставы.

"Я ничего не слышу от боли, мне очень больно... Я тут в багажнике ничего не слышу. Я ко врачу съезжу, а потом мы будем разбираться... Аааа... Не мучайте меня! Видите, мне очень больно", - кричал актер и держался за ногу. Затем он стал показательно на нее прихрамывать.

Затем он понял, что приставы все-таки заберут авто, пересел к девушке, и парочка уехала.

В интервью "КП" актер обвинил судебные приставы в том, что они его обманули.

"Приставы вызвали меня под предлогом, что я должен показать, что моя машина цела. А потом изъяли у меня автомобиль за 2 миллиона рублей, сказав, что он будет находиться у них до тех пор, пока я не погашу штрафы. Считаю, что они меня обманули, Я им объяснял, что многие из этих штрафов находятся на рассмотрении в суде, что я подал апелляцию. Но меня никто не слушал. Пока друзья мне дали свой автомобиль. Буду на нем ездить и ждать, когда вернут мое авто. Я сейчас очень занят, репетирую новый спектакль по пьесе Жана Жене "Смертник". Там будет много откровенных и провокационных сцен, пьеса очень сложная. А тут еще навалились и проблемы с авто", - сказал актер.

Ранее стало известно, что из-за миллионных долгов имущество Панина могут выставить на торги.