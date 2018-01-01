"Сумасшедший образ". Вера Брежнева покрасовалась в шикарном наряде: фото, видео

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал много лайков.
Исполнительница опубликовала их на своей странице в Instagram, фото собрало более 160 тысяч лайков, а ролик — свыше миллиона просмотров.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Просто сумасшедший образ", — считает sofa._.mur. "Шикарно", — написала cosmetologymila. "Шикаааааарно!", — подчеркнула zorigmamitapova.
Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.
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