"Сумасшедший образ". Вера Брежнева покрасовалась в шикарном наряде: фото, видео

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал много лайков.

Вера Брежнева позировала в длинном пышном ярком платье instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сети фотографию и видео, на которых она запечатлена в шикарном наряде — в длинном пышном ярком платье.

Исполнительница опубликовала их на своей странице в Instagram, фото собрало более 160 тысяч лайков, а ролик — свыше миллиона просмотров.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Просто сумасшедший образ", — считает sofa._.mur. "Шикарно", — написала cosmetologymila. "Шикаааааарно!", — подчеркнула zorigmamitapova.

Вера Брежнева позировала в длинном пышном ярком платье Скриншот с instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.

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