"Супер секси": Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте и сделала смелое обещание

35-летняя певица удивила поклонников пикантным снимком.

Седокова взволновала фанатов annasedokova/instagram

Украинская певица Анна Седокова решила порадовать подписчиков и продемонстрировала свою пышную грудь в платье с очень глубоким декольте.

"Я помню, что банан выиграл. Не торопите меня. Я духом собираюсь. #Голыйдень is coming", - написала под фото в Instagram Седокова.

Артистка подметила, что ее страница в социальной сети стала "менее сексуальной", в связи с чем она начала своеобразное соревнование с российской актрисой Натальей Рудовой.

Седокова выложила фото банана, и попросила фанатов помочь ей набрать больше лайков, чем ее соперница. Тогда она будет выкладывать на своей странице более сексуальные снимки под хештегом #Голыйдень.

"Вот @rudovanata говорит, что моя страница теряет былую сексуальность и я решила, что нужно что-то делать, потому что я скучная телка ( это наше ругательство корпоративное ) и #яжемать . Я считаю этот банан невероятно сексуальным, а вы? Предлагаю тебе батл, Наташа.

А можете, пожалуйста, его (банан) лайкнуть, вам же не сложно, а банану приятно. А если эта фотка с бананом наберёт больше лайков, чем последняя фотка Рудовой #, то Натали, например, целый день не будет постить свои секси видео и фото, а я буду постить целый день только секс", - подписала фото с бананом Седокова.

Фанаты яро поддержали артистку, и ее фото по лайкам обогнало снимок Рудовой, так что теперь Седоковой придется сдержать слово и каждый день выкладывать пикантные снимки.

Седокова взволновала фанатов annasedokova/instagram

Ранее новый "Холостяк" Рожден Ануси рассказал о романе с Седоковой.