Супермодель Хайди Клум загорала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом: фото 18+

Влюбленные отдыхали на вилле в Мексике.

Хайди Клум отдыхает в Мексике фото: The Daily Mail

44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум закрутила роман с 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцей.

Как сообщает Daily Mail, отношения звездной пары только начинают развиваться, однако они уже отправились на совместный отдых в Мексику.

На частной вилле в Кабо-Сан-Лукаса влюбленные чувствовали себя весьма раскованно. Они не скрывали чувств и страсти, однако эти интимные моменты смогли запечатлеть папарацци.

Знаменитости начали встречаться в марте текущего года. Они попали в объектив телекамер после ужина в Нью-Йорке, а затем журналисты подловили их во время долгого страстного поцелуя.

Напомним, ранее Клум снялась топлес для свежего выпуска мужского глянца Maxim. Серию черно-белых снимков, на которых модель позирует полуобнаженной, снял фотограф Жиль Бенсимон.