Супермодель Ирина Шейк "разожгла" фанатов топлесс-фотосессией

Очевидно, уроженке России не привыкать делиться с поклонниками снимками, на которых она предстает с обнаженной грудью.
Один снимок из нее Шейк опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На фото модель позирует одетой в экстравагантный наряд из перьев, и, лукаво улыбаясь, прикрывает обнаженные груди ладонями.
Поклонники и подписчики Шейк пришли в неописуемый восторг от снимки и "забросали" ее восхищенными комментариями.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой.