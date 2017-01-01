Супермодель Ирина Шейк "разожгла" фанатов топлесс-фотосессией

Очевидно, уроженке России не привыкать делиться с поклонниками снимками, на которых она предстает с обнаженной грудью.

Ирина Шейк Protothema.gr

Известная супермодель из России Ирина Шейк (наст. имя Ирина Шайхлисламова) снялась в горячей фотосессии для издания LOVE Magazine.

Один снимок из нее Шейк опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. На фото модель позирует одетой в экстравагантный наряд из перьев, и, лукаво улыбаясь, прикрывает обнаженные груди ладонями.

Ирина Шейк Instagram

Поклонники и подписчики Шейк пришли в неописуемый восторг от снимки и "забросали" ее восхищенными комментариями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой.