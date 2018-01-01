Супермодель Наоми Кэмпбелл чувственно обнажилась для модного глянца: фото 18+

"Черная пантера" сногсшибательно позировала для откровенной фотосессии.

"Черная пантера" по-особенному выглядит на черно-белой фотосессии Фото: Numero

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл продемонстрировала свое красивое тело в обворожительном фотосете.

Фотографии размещены на сайте международного модного глянцевого издания Numero, где 47-летняя модель предстает в разнообразных образах.

На черно-белых кадрах легенда подиумов примерила несколько соблазнительных образов, сексуально обнажая грудь и демонстрируя стройные формы, которые с годами не утратили четкость линий. Автором съемки стал культовый немецкий фотограф Петер Линдберг.

Отмечается, что захватывающая фотосессия прошла в Париже.

"Магический динамичный дуэт Петер Линдберг и Бабет Джиан. Я получила невероятное удовольствие, работая с вами над новым номером Numero. Любовь, радость и так много смеха. Я люблю вас!", – прокомментировала съемку супермодель.

Напомним, ранее Кэмпбелл украсила обложку нового выпуска глянцевого журнала The Love Magazine. Звезда позировала для съемки полностью обнаженной.