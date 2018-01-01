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Супермодель Ратаковски показала обворожительные изгибы стройной фигуры: фото

Вчера, 23:51

Знаменитость демонстрирует купальники собственной торговой марки.

Ратаковски
Ратаковски демонстрирует роскошные образы instagram.com/emrata
Американская модель Эмили Ратаковски опубликовала новые снимки, на которых она позирует в купальниках собственной торговой марки "Inamorataswim".

Фотографии селебретиз опубликовала на своей на Instagram-странице и аккаунте бренда.

Ратаковски представила несколько различных моделей купальников, сшитых из одинаковой ткани. На стройной фигуре модели они смотрелись очень обворожительно, подчеркивая соблазнительные изгибы ее красивого тела.

За считанные часы фотографии понравились более миллиону пользователей сети. Десятки тысяч людей прокомментировали сексуальные фото Эмили Ратаковски, добавив, что она имеет идеальную фигуру, которую умело демонстрирует перед камерой.

Ратаковски
Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Ратаковски
Фото: Instagram/Эмили Ратаковски

Напомним, ранее Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в бикини с леопардовым принтом.

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Теги:  
Эмили Ратаковски, модель, тело, купальник, фигура
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