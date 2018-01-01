Суровый и беспощадный. Джеки Чан выгнал из дома дочь, признавшуюся в лесбиянстве

Постоянно культивирующий на экране образ добродушного героя, в жизни актер оказался куда как безжалостным человеком.
Соответствующее сообщение в среду, 2 мая, опубликовало британское издание DailyMail. Согласно обнародованным данным, дочь актера попыталась представить отцу свою возлюбленную - модель Энди Отом, что и вызвало скандал.
Кроме того, Этта записала и выложила на YouTube видеоролик, посвященный трудностямбез крыши над головой.
"Мы были бездомными и спали под мостом в течение месяца из-за родителей-гомофобов, - заявила она.
Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь Майкла Джексона закрутила лесбийский роман с супермоделью.
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