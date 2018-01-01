"Сувенир из Одессы": звезды блистали в ретро-нарядах на вечеринке в честь нового сериала

Премьера сериала состоится 19 марта в 21:00.

В старинном зале Малой Оперы состоялся камерный ретро-вечер, во время которого канал "1+1" презентовал 12-серийную приключенческую драму "Сувенир из Одессы".

Премьера сериала состоится 19 марта в 21:00.

Именно в этой исторической локации еще летом команда проекта построила ресторан-кабаре "Монте Карло" легендарного короля одесских налетчиков Мишки Япончика. И на вечере презентации было воспроизведено эту атмосферу. Весенняя метель не помешала гостям добраться мероприятия: на презентацию пришли актеры культового сериала "Школа" Елена Курта, Янина Андреева, Александр Петренко и Никита Вакулюк, звезды "Голоса страны" Артем Гагарин, Влад Каращук (LAUD), Марта Адамчук, фронтмен группы "Антитела"Тарас Тополя, актеры "Сувенир из Одессы" Алексей Вертинский, Александр Попов, Дмитрий Сова, Геннадий Попенко, Алексей Тритенко, Сергей Писаренко и другие. Интересно, что многие из гостей придержались дресс-кода "ретро" и поразили яркими образами.

Во время презентации творческая команда - главный продюсер сериала Елена Васильева, продюсеры Sister's production Марина Писаренко и Виктория Забулонская, режиссер Олег Туранский - рассказали, что в "Сувенир из Одессы" на зрителя ждет необычная интерпретация определенных исторических событий. Сериал основан на сборнике рассказов "Гроб из Одессы" Валерия Смирнова. В них идет речь о калейдоскопе различных афер и схем, присущих городу в начале ХХ века. Чтобы связать между собой рассказы, для телевизионного проекта были придуманы центральные персонажи и расширены определенные сюжетные линии. Наряду с главными героями - учительницей французского языка Лизой (Ольга Виниченко) и скрипачом-самоучкой Матвеем (Александр Соколовский) - появятся легендарные исторические фигуры. В частности, "Сувенир из Одессы" покажет альтернативную версию жизни и смерти атамана Григория Котовского (Дмитрий Суржиков), легендарной актрисы немого кино Веры Холодной (Яна Ляхович), появится также Мишка Япончик (Артем Алексеев), генерал Алмазов (Александр Кобзарь) и другие.

Над проектом работало около 90 человек, в сериале снялось более 80 актеров, было разработано более 150 образов и задействовано рекордное количество исторических знаковых локаций. Среди прочего, зрители увидят Липский фонд, Шоколадный дом, квартиру-музей Михаила старицы, которая является отражением быта культурной элиты начала XIX века. Масштабные съемки велись и в Одессе. Художники маскировали кондиционерные блоки за бельем, которую так любят развешивать во дворах Одессы, электрические провода прятали за вьющимися плющом, а иногда даже приходилось скручивать дорожные знаки и пластиковые урны, и после съемок приваривать их обратно. Чтобы насытить сериал историей и добавить атмосферы, художник-постановщик Александр Тетерин отыскал множество антикварных вещей. В частности, аутентичный телефонный аппарат 1920-х годов, который специально для сериала привезли из Парижа, настенное зеркало 1910-х годов, поверхность которого по старинной технологии изготавливали еще из чистого серебра, а ценные щетка для волос и зеркальце главной героини сохранились еще с 1898 года. Отдельно зрители отметили эффектные исторические костюмы героев, созданные Ириной Гергель. Только для перевоплощений Дмитрий Суржиков, сыгравший Котовского, было создано более 10 образов. А для масштабных съемок, где надо было одеть сотни актеров массовых сцен, Ирина за ночь сшила более 200 шляпок - часто для этого используя даже обычные шапки для бани.

Во время ретро-вечера звезд, журналистов и творческую команду проекта развлекали музыканты, зажигательный канкан и страстное танго в исполнении шоу-балета. Одесский ресторан "Дача" добавил колорита традиционными сладостями - форшмаком, черноморскими бутербродами, а с собой, по одесской традиции, каждый гость мог взять "шалахмонес", так одесситы называют небольшие презенты, которыми на западе стали конфеты "Фонтан".

Ретро-атмосферу создала студия "Mellow Decor" и команда художника-постановщика "Сувенир из Одессы" Александра Тетерина: каждый желающий мог почувствовать себя в Одессе 100 лет назад и сфотографироваться в кресле Мишки Япончика, побыть обладателем мистического сувенира и примерить "острые безрукавки" одесских налетчиков или изысканные шляпки от художника по костюмам Ирины Гергель.

Напомним, "Сувенир из Одессы" расскажет историю любви двух молодых одесситов, Матфея Грача и Лизы Вольской, которая вспыхнула еще во время Первой мировой войны, прошла испытание двумя революциями и семикратной сменой власти в Одессе за три военных года. Война разлучила героев надолго. Они думали - навсегда. Но проходит пятьдесят лет - и Матвей с Лизой встречаются уже при новых, еще более неожиданных обстоятельствах. Производством проекта занималась команда Sister's production по заказу канала "1 + 1".

Смотрите 12-серийную приключенческую драму "Сувенир из Одессы" с 19 марта в 21:00 на канале 1 + 1.

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