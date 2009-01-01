Свадьба Криштиану Роналду состоится летом 2018

О подготовке к свадьбе футболиста и его возлюбленной активно заговорили в сентябре этого года.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Instagram Джорджина Родригес

Еще несколько лет назад Криштиану Роналду был закоренелым холостяком, и даже будучи в отношениях с Ириной Шейк , налево и направо раздавал интервью о том, что не готов к официальному браку.

Предложения руки и сердца модель так и не дождалась, пишет hellomagazine.

Куда больший успех в этом деле ждал ее "преемницу" Джорджину Родригес. Не прошло и года после начала романа, как возлюбленная спортсмена забеременела, а в обозримом будущем в жизни влюбленных произойдет еще одно важное событие. По данным португальских СМИ, пара решила пожениться и уже определилась с датой свадьбы — она пройдет летом 2018 года.

Несмотря на единогласное мнение о том, что церемония состоится будущим летом, данные о месяце, на котором влюбленные остановили выбор, у СМИ разнятся. Так, спортивное издание Marca утверждает, что Криштиану и Джорджина пойдут к алтарю в августе, после Чемпионата мира в России. А вот издание AS склоняется к июню и уверяет, что на турнир Криштиану поедет уже женатым.

О подготовке к свадьбе футболиста и его возлюбленной активно заговорили в сентябре этого года, после того, как Джорджина была замечена с кольцом на "том самом пальце". Обошлось ювелирное украшение Криштиану в колоссальные 200 тысяч евро. Несложно представить, сколько потратит футболист на саму свадьбу, особенно если попытается обогнать в размахе торжества своего заклятого врага Лионеля Месси. Церемонию аргентинского игрока летом этого года назвали "свадьбой века".

Напомним, лидер атаки испанской "Барселоны" и сборной Аргентины, четырехкратный обладатель "Золотой бутсы" Лионель Месси наконец-то решил сочетаться узами законного брака со своей давней подругой Антонеллой Рокуццо.