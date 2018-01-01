Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: прямая видео-трансляция из Винздора

Свадебная церемония начнется в 14 часов дня по киевскому времени.

Свадебная церемония начнется в 14 часов дня по киевскому времени Reuters

19 мая в 12 часов по лондонскому, и в 14 по киевскому времени в Винздоре, Великобритания, начнется свадебная церемония американской актрисы Меган Маркл и принца Гарри.

На торжество пара официально пригласила 600 гостей – это люди, которые как-то связаны лично с женихом и невестой.

К слову, влюбленные также позвали на праздник и 2640 простых британцев, - это ветераны боевых действий, социальные работники, волонтеры и другие люди, которые смогут понаблюдать за церемонией.

Посмотреть онлайн прямую трансляцию свадьбы можно на официальном TouTube-канале королевской семьи The Royal Family.

Также прямую трансляцию ведет издание Washington Post.

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Королевская свадьба расписана буквально до секунды. Первые гости должны прибыть в 9 утра по лондонскому времени, а в полдвенадцатого к часовне начнут прибывать члены королевской семьи.

Невеста же приедет в часовню в 12.00, после чего начнется служба. Церемонию венчания проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уелби. Ранее за день до торжества стало известно, что вместо отца Меган Тома Маркла, который отказался приехать на торжество, и не будет вести ее под венец, выполнит эту миссию принц Чарльз.

Известно, что церемония венчания продлится час. Выйдя из часовни около 13.00, возлюбленные сядут в карету и отправятся в замок. В ходе поездки молодожены будут проезжать мимо собравшихся зрителей, и будут их приветствовать. Эта часть торжества продлится около 25 минут.

Официальный свадебный обед запланирован в Винздорском замке, а на вечер принц Уильям, как друг жениха, организовал вечеринку для близких членов семьи.

Споет на королевской свадьбе культовый певец сэр Элтон Джон, который, однако, не получил приглашения в качестве гостя, однако все равно сыграет на церемонии свадьбы.

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