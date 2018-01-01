В шляпе и узком купальнике: американская модель сверкнула грудью

Снимки манекенщицы в соцсети собрали сотни тысяч лайков.
Манекенщица опубликовала снимки на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделан.
На фото девушка позирует в лифчике, который не полностью прикрывает грудь, в наряде также отчетливо видно ее плоский животик.
Ратаковски дополнила образ массивными серьгами и нетолстой цепочкой. Снимки модели за 13 часов собрали более 662 тысяч лайков.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.
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