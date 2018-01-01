"Сверкнула грудью". Вера Брежнева поделилась чувственным фото

Певица позировала в Каннах на кинофестивале.

Вера Брежнева позировала в нежном наряде instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась в Сети чувственной фотографией, на которой она сверкнула грудью.

Снимок был сделан во французском городе Канны на кинофестивале, исполнительница выложила его в Instagram.

На фото артистка позирует в нежном белом наряде с открытыми плечами, одной рукой она прикрыла грудь. Снимок менее чем за сутки собрал свыше 149 тысяч лайков.

Вера Брежнева позировала в нежном наряде instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых она запечатлена в ярком прозрачном наряде. Посмотреть снимки можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook