Внучка Софии Ротару позировала в нежном наряде, фото

Родственница известной украинской певицы похвасталась снимком в легком платье.
Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал несколько тысяч лайков.
На фото родственница исполнительницы позирует в нежном наряде, из-под которого видны ее соски.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Самая яркая и просто красавица!", — считает fofanova.anyutka. "Мммм, какая милая", — написала vaalentinkaaa. "Красотка!!!", — отметила lozovaia56.
Ранее СМИ узнали, что София Ротару вместе со своей сестрой Аурикой уже больше месяца нежились на Мальдивах в дорогостоящем отеле премиум-класса Shangri-La's Villingili Resort & Spa, стоимость такого длительного отпуска превышает миллион гривень.
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