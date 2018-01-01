Светлана Лобода о статусе гей-иконы: "моя задача - петь для людей, которые меня любят"

Известная певица рассказала, что ей нравится такой необычный статус.

Светлане Лободе нравится статус гей-иконы lobodaofficial/instagram

Украинская певица Светлана Лобода приобрела статус культовой личности среди членов ЛГБТ-сообщества России.

"Это сильная публика, которая классно поддерживает своего артиста и очень любит. Я не делю людей на (сексуальные) предпочтения, мне неинтересна их личная жизнь. Мне интересно, какие они люди, и я буду идти за своим зрителем, кем бы он ни был, в какой бы он стране ни жил. Моя задача как артиста — петь для людей, которые меня любят", - сказала Лобода в интервью порталу "Медуза".

На вопрос журналиста, реагирует ли Лобода в соцсетях на злые и обидные комментарии, певица отметила, что раньше "с большим удовольствием реагировала, но не могу себе больше позволить: мне не разрешают, говорят, что этого лучше не делать, потому что потом (в СМИ) появятся ненужные статьи. Благодаря соцсетям, конечно, больше доступа к артисту, люди проявляют так себя, реализовываются, самооценку повышают. Дайте им возможность это делать. Почему нет? Ничего страшного".

Лобода добавила, что главное понимать что ты делаешь и для чего, и что нужно любить свою профессию, как любит она.

Ранее Светлана Лобода призналась, что не видит дочь из-за работы.