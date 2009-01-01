Светлана Лобода показала свой скандальный особняк российскому телеканалу, опубликованы фото

В этом доме певица живет уже пять лет.

Светлана Лобода Скриншот

Певица Светлана Лобода стала героиней нового выпуска программы Андрея Малахова "Пусть говорят".

Она показала телезрителям свой скандальный киевский особняк, в котором живет вместе с мамой Светланой Васильевной и дочкой Евой, пишет kp.ua.

Именно возле этого особняка и произошел конфликт между съемочной группой канал "1+1" и охранниками певицы. Журналисты готовили материал для программы "Украинские сенсации".

В этом доме певица живет уже пять лет. Комнаты очень большие и светлые, много портретов и снимков певицы и ее дочки Евы.

Показала Лобода и свой гардероб. Она хранит многие концертные наряды, среди которых красное платье с выступления на "Евровидении-2009", которое проходило в Москве.

У Светланы есть собака хаски, которую подарил Андрей Царь, бывший возлюбленный певицы и отец ее ребенка.

Напомним, Порошенко просят лишить Лободу звания Заслуженной артистки и гражданства Украины.