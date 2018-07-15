Светлана Лобода рассекретила необычное имя второй дочери

Артистка еще больше подогрела слухи о романе с солистом группы Rammstein.
В интервью изданию Hello артистка призналась, что выбрала для малышки необычное имя – Тильда.
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Полконники отметили, что имя двухмесячной девочки созвучно с именем Тилль – в СМИ и между фанатов активно обсуждается слух о том, что именно Линдеманн – солист группы Rammstein,является отцом будущего ребенка Лободы – мол, даже срок совпадает.
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Напомним, Линдеманн и Лобода познакомились во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку в июле.
Ранее солист Rammstein отреагировал на новость об отцовстве ребенка Лободы.
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