Певица стала мамой во второй раз.

Певица стала мамой во второй раз instagram.com/lobodaofficial Светлана Лобода, которая в США готовилась к родам, стала мамой во второй раз.

Об этом сообщил Telegram-канал Super.

"35-летняя певица Светлана Лобода родила дочь в Лос-Анджелесе. Об этом SUPER стало известно от близких звезды. Роды прошли успешно и без осложнений в одной из лучших клиник. Вес ребенка — 3 кг, рост - 48 см. В данный момент мама и малышка чувствуют себя прекрасно", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, где должна рожать певица - она выбрала звездную клинику Cedars-Sinai Medical Center, в которой рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян и Бритни Спирс. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр. Стоимость родов - около 50 тысяч долларов, что равно почти полтора миллиона гривен.

Имя возлюбленного артистка скрывает. Отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Напомним, у Лободы уже есть дочь Евангелина от хореографа Андрея Царя.

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