Светлана Лобода выбила два зуба

Артистка поделилась трогательным воспоминанием из детства.

Светлана Лобода Instagram

поборола детский страх и впервые за долгое время вышла на лед.

Видео с катка артистка разместила на своей страничке в Instagram.

Светлана также призналась, что за желание научиться кататься на коньках она поплатилась двумя передними зубами.

"В глубоком детстве меня записали на фигурное катание. Все было чудно до тех пор, пока на одной из тренировок я не выбила 2 передних зуба. Неприятно было и некрасиво. И вот спустя 20 лет я стою на коньках. Знаете, мне это снова нравится!" — откровенничает артистка.

Видео опубликовано LOBODA❤️ (@lobodaofficial)Янв 8 2017 в 6:37 PST

В комментариях под видео поклонники певицы отмечают не только превосходные навыки в фигурном катании Светланы Лободы, но и безупречный наряд, который артистка выбрала для проведения досуга — лимонную шубу французского бренда Roseanna и черные брюки модного дома YVES SAINT LAURENT.

Напомним, Дмитрий Комаров получил травму во время поединка с Василием Вирастюком.