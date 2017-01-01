Светлана Лобода выступила в России на свадьбе экс-мужа Ольги Бузовой: видео

Свадебный банкет прошел в дорогом московском отеле "Ритц Карлтон".
Соответствующий видеоролик, в котором оказалось запечатлено выступление артистки, был опубликовано на портале YouTube.
К слову, Тарасов зарегистрировал свой брак с моделью Анастасией Костенко еще 9 января, однако большое празднование устроил через три недели.
Конферанс на банкете, прошедшем в дорогом московском отеле "Ритц Карлтон", обспечивали певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева. Кроме Лободы, перед гостями исполнил несколько композиций рэпер Мот (Матвей Мельников).
Напомним, ранее фанаты нещадно раскритиковали новый клип Светланы Лободы.