Светлана Лобода выступила в России на свадьбе экс-мужа Ольги Бузовой: видео

Свадебный банкет прошел в дорогом московском отеле "Ритц Карлтон".

Светлана Лобода и Ольга Бузова "Хочу"

Скандальная известная своими концертами и корпоративами в России украинская поп-исполнительница Светлана Лобода , выступила на свадьбе футболиста московского "Локомотива" Дмитрия Тарасов, бывшего мужа певицы и звезды реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой.

Соответствующий видеоролик, в котором оказалось запечатлено выступление артистки, был опубликовано на портале YouTube.

К слову, Тарасов зарегистрировал свой брак с моделью Анастасией Костенко еще 9 января, однако большое празднование устроил через три недели.

Конферанс на банкете, прошедшем в дорогом московском отеле "Ритц Карлтон", обспечивали певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева. Кроме Лободы, перед гостями исполнил несколько композиций рэпер Мот (Матвей Мельников).

Напомним, ранее фанаты нещадно раскритиковали новый клип Светланы Лободы.