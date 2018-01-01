Светлана Лобода засветила пышную грудь на новом фото

Певица поделилась откровенным снимком.

Фанаты засыпали Лободу об имени новорожденной дочери instagram.com/lobodaofficial

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Певица запечатлена на солнечном фото с минимумом макияжа в теплых тонах топлес. Но главное внимание подписчики обратили не на сам снимок, а на то, как же Лобода назвала свою новорожденную дочь.

"Как назвали девочку?", "Как назвала интересно…если немецкое имя, то точно Рамштайн папаша", "Интересно какое имя дали малышке?", "Как назвали крошку?", - спрашивали певицу юзеры.

Певица поделилась откровенным снимком instagram.com/lobodaofficial

На другом снимке певица позирует у зеркала в пратье с глубоким декольте.

Лобода засветила грудь instagram.com/lobodaofficial

Напомним, певица долгое время скрывала свою беременность – лишь на седьмом месяце она призналась, что ждет ребенка. Лобода также скрывает имя отца новорожденной малышки.

С тех пор СМИ и поклонники артистки выдвинули множество теорий, кто мог бы стать потенциальным отцом ребенка певицы.

Ранее Светлана Лобода выложила фото дочки у своей груди.

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