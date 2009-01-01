Светлана Лобода заявила, что для нее не существует разницы между Украиной и Россией

Она лично работает как с украинскими, так и российскими авторами песен и танцорами.
Такое заявление она сделала в интервью радио "Комсомольская правда".
"Мы все славяне и все одной крови. Просто в свое время в Украине было больше возможности для реализации того, что ты хочешь. На радиостанциях не так жестко ставили рамки: формат ты или не формат", — отметила Лобода.
Певица добавила, что она лично работает как с украинскими, так и российскими авторами песен и танцорами. "Талантливые люди есть везде! Главное сосредоточить их вокруг себя. Артист один в поле не воин", — отметила певица.
Напомним, ранее министр информполитики Стець назвал деятельность Лободы предательской.