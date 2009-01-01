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Светлане Лободе предложили выступить в ДНР

Сегодня, 16:51

В Сети появилось видео, как сторонник боевиков ДНР предложил певице выступить в оккупированном Донецке.

Светлана Лобода
Светлана Лобода Пресс-служба
Сторонник террористической организации ДНР Константин Долгов позвал популярную украинскую певицу Loboda выступить на оккупированной территории.

Об этом пишет ivona.

28 мая в одесском клубе не состоялся заранее запланированный концерт певицы Loboda. Выступление артистки сорвали активисты, которые начали драку с полицией, бросались петардами и дымовыми шашками. Покидать клуб певице пришлось через черный вход на катере.

В Сети появилось видео, как сторонник боевиков ДНР предложил певице выступить в оккупированном Донецке. При этом он пообещал собрать на концерт 100 тысяч людей. 

"Приезжай к нам в Донецк, мы соберем на площади 100 тысяч человек и вместе споем наши любимые песни, твои песни. Часть из которых написаны здесь, в столице Донбасе", — утверждает Долгов.

Напомним, Loboda стала ведущей российской музыкальной премии.

Теги:  
Светлана Лобода, Долгов, ДНР
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