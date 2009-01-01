Священник Александр Клименко довел Тину Кароль до слез на "Голосе країни-7"

На сцене отец Александр исполнил песню Николая Мозгового "Материнська любов".

С вященник Александр Клименко пресс-служба 1+1

Вчера зрители телеканала "1+1" увидели четвертый эпизод седьмого сезона главного вокального проекта страны "Голос країни", который побил рекорд телесмотрения и стал самой рейтинговой программой за два последних сезона по аудитории 18-54 (Украина) и самой рейтинговой программой за все время выхода проекта по аудитории 18-54 (50К+).

Настоящий фурор на сцене "Голосу країни" произвел 33-летний протоиерей Александр Клименко из города Березань.

"Если сам образ священника поможет людям задуматься о вечном, для меня этого уже достаточно. Любовь, дружба, покаяние — вещи, которые священник может донести, и, возможно, из его уст они прозвучат более выразительно", — комментирует отец Александр свое решение принять участие в "слепых прослушиваниях".

На сцене "Голосу країни" отец Александр исполнил песню Николая Мозгового "Материнська любов", чем развернул все тренерские кресла. Участник рассказал, что правит службу в селе Недра и в тюрьме, пытаясь и там также давать людям шанс на изменение собственной жизни.

"Обычно я могу сделать очень много замечаний по технике вокала, но сейчас я не вижу в этом никакого смысла, ведь Вы знаете, для кого поете и почему Вы это делаете", — отметила Джамала.

Своим наставником Александр Клименко выбрал Тину Кароль.

Напомним, тренеры "Голосу країни-7" назвали объятия Сергея Бабкина "запрещенным приемом".