Священник Александр Клименко довел Тину Кароль до слез на "Голосе країни-7"

На сцене отец Александр исполнил песню Николая Мозгового "Материнська любов".
Настоящий фурор на сцене "Голосу країни" произвел 33-летний протоиерей Александр Клименко из города Березань.
"Если сам образ священника поможет людям задуматься о вечном, для меня этого уже достаточно. Любовь, дружба, покаяние — вещи, которые священник может донести, и, возможно, из его уст они прозвучат более выразительно", — комментирует отец Александр свое решение принять участие в "слепых прослушиваниях".
На сцене "Голосу країни" отец Александр исполнил песню Николая Мозгового "Материнська любов", чем развернул все тренерские кресла. Участник рассказал, что правит службу в селе Недра и в тюрьме, пытаясь и там также давать людям шанс на изменение собственной жизни.
"Обычно я могу сделать очень много замечаний по технике вокала, но сейчас я не вижу в этом никакого смысла, ведь Вы знаете, для кого поете и почему Вы это делаете", — отметила Джамала.
Своим наставником Александр Клименко выбрал Тину Кароль.
Напомним, тренеры "Голосу країни-7" назвали объятия Сергея Бабкина "запрещенным приемом".