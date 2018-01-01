"Свято место пусто не бывает": Козловский похвалился откровенным снимком с двумя девушками

Поклонники считают, что певец решил "уйти в отрыв".

Артист похвастался снимками с отдыха vkozlovskiy/instagram

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский поделился с фото, которым озадачил своих поклонников.

На снимке, который артист выставил в Instagram, он запечатлен с двумя девушками, которые стоят к камере спиной, и обнимает их за попы.

"Свято место пусто не бывает: когда уходит любовь, на ее место приходит пофигизм...и персики", - подписал фото певец.

Фанаты были удивлены таким снимком, и посоветовали артисту образумиться.

"Смотри не объешься персиками))", "Неприлично счастлив", "Все... пошел по рукам.. то есть по персикам..", "Ох Виталя....лучше бы к тебе вместо персиков и пофигизма пришли мозги и прозрение!", - советовали поклонники.

Певец выложил фото с аппетитными "персиками" instagram.com/vkozlovskiy

На другом фото артист показал оголенный торс.

Козловский похвалился физической формой instagram.com/vkozlovskiy

Ранее Виталий Козловский подразнил фанаток снимком оголенного торса.

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