"Свято место пусто не бывает": Козловский похвалился откровенным снимком с двумя девушками

Поклонники считают, что певец решил "уйти в отрыв".
На снимке, который артист выставил в Instagram, он запечатлен с двумя девушками, которые стоят к камере спиной, и обнимает их за попы.
"Свято место пусто не бывает: когда уходит любовь, на ее место приходит пофигизм...и персики", - подписал фото певец.
Фанаты были удивлены таким снимком, и посоветовали артисту образумиться.
"Смотри не объешься персиками))", "Неприлично счастлив", "Все... пошел по рукам.. то есть по персикам..", "Ох Виталя....лучше бы к тебе вместо персиков и пофигизма пришли мозги и прозрение!", - советовали поклонники.
На другом фото артист показал оголенный торс.
Ранее Виталий Козловский подразнил фанаток снимком оголенного торса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram