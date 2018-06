Святослав Вакарчук пожаловался на огромное количество грязи из-за включения в политические опросы

Лидер "Океану Ельзи" сказал, что не смог продолжить работу нардепом, поскольку "почувствовал себя белой вороной".

Лидер украинской рок-группы "Океан Ельзи", музыкант Святослав Вакарчук заявил, что его имя "какие-то политтехнологи либо манипуляторы" начали включать в разные политические опросы "без ведома и разрешения", из-за чего он отовсюду получает огромное количество грязи.

Разные глупости с утра до вечера полощут не только в Интернете, "Фейсбуке" либо "Твиттере", но и на разных каналах, рассказал артист в Ивано-Франковске на встрече с общественностью города, пишет Укринформ.

"На самом деле все нормальные люди понимают, как и я, что это неправда… такие вещи никогда не остановят", — отметил исполнитель.

По словам фронтмена, в 2007 году он не смог продолжить работу народным депутатом из-за того, что "почувствовал себя белой вороной", поскольку не понял коллег по коалиции, которые блокировали трибуну в то время, когда ожидалось обращение президента (тогда пост занимал Виктор Ющенко — Ред.).

Напомним, в 2017-м году Святослава Вакарчука пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэндфордском университете — частный университет в США.

В СМИ появилась информация, что музыканта готовят в президенты Украины. Сам исполнитель говорил, что власть его не интересует. Артист утверждал, что учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти".

В то же время лидер "Океану Ельзи" подчеркнул, что не может стоять в стороне от событий в Украине и назвал десять нововведений, которые необходимы государству. Ознакомиться с назваными Вакарчуком пунктами можно здесь.

