"Связь с космосом": участница Нацотбора на "Евровидение-2018" удивила публику странным нарядом

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1 / 4 У артистки JULINOZA был головной убор, похожий на пружину (Скриншот: YouTube)

Певица JULINOZA вышла на сцену с необычным головным убором.

Во время выступления второго полуфинала Национального отбора-2018 исполнительница JULINOZA (Юлия Запорожец) удивила зрителей и членов жюри.

Она вышла на сцену в головном уборе, похожем на пружину.

Член жюри Андрей Данилко отметил, что ему конструкция на голове артистки напоминает кипятильник.

Сама же JULINOZA ответила, что у нее "на голове связь с космосом и ностальгия по новому году".

Ранее Певица TAYANNA посветила ягодицами в прямом эфире Нацотбора на "Евровидение-2018".