Сыгравшую Гермиону в "поттериане" актрису хотели увлечь в секс-рабство

Жизнь кинозвезд, помимо кучи денег и всемирной славы, порой имеет и другие, крайне неприятные особенности.
Актрису подозревают в вербовке девушек в секту NXIVM DOS, где их использовали как сексуальных рабынь. Мэк также пыталась вербовать и селебритиз – в том числе британскую актрису Эмму Уотсон, известную по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о "Гарри Поттере", сообщает портал Business Insider.
Причем актрисой Мэк не ограничилась и пыталась вовлечь NXIVM DOS известную западную поп-исполнительницу Келли Кларксон.
Напомним, ранее сообщалось о том, что известного американского певца обвинили в растлении несовершеннолетней.
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