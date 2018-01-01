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Сыгравшую Гермиону в "поттериане" актрису хотели увлечь в секс-рабство

Сегодня, 04:50

Жизнь кинозвезд, помимо кучи денег и всемирной славы, порой имеет и другие, крайне неприятные особенности.

Эмма Уотсон
Эмма Уотсон REUTERS
Актриса Эллисон Мэк, прославившуюся по роли Хлои Салливан в сериале "Тайны Смолвилля" (о становлении Супермена) арестовали по подозрению в организации секс-торговли и в принуждении к занятию проституцией.

Актрису подозревают в вербовке девушек в секту NXIVM DOS, где их использовали как сексуальных рабынь. Мэк также пыталась вербовать и селебритиз – в том числе британскую актрису Эмму Уотсон, известную по роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о "Гарри Поттере", сообщает портал Business Insider.

Причем актрисой Мэк не ограничилась и пыталась вовлечь NXIVM DOS известную западную поп-исполнительницу Келли Кларксон.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известного американского певца обвинили в растлении несовершеннолетней.

 

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Эмма Уотсон, Эллисон Мэк, сериал, Тайны Смолвилля, секс-рабство, секта
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