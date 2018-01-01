Сын Повалий пришел покорять вокальное шоу "Голос страны", видео

Денис Повалий вышел на сцену в составе музыкального трио.

Денис Повалий пришел в составе трио "Nude voices" Фото: скрин видео Youtube

На популярном шоу "Голос страны" , которое выходит в эфире телеканала 1+1, 25 февраля трио "Nude voices" исполнили песню "Running" американской исполнительницы Beyonce.

Одним из трех участников был сын известной певицы Таисии Повалий. Видео выступления 34-летнего Дениса с друзьями опубликовано в Youtube.

Музыкальный коллектив расположил к себе всех судей, однако кресла к конкурсантам развернули Тина Кароль, Потап и Джамала.

Участники группы рассказали, что создали трио непосредственно для участия в вокальном шоу и высказали надежду, что у него будет будущее. В одном из исполнителей сына Повалий узнала Джамала. Она подчеркнула, что давно следит за творчеством Дениса.

Представители трио долго совещались, прежде чем выбрать себе наставника для дальнейшего участия в проекте, поскольку мнения разошлись. Спор решили с помощью игры "Камень, ножницы, бумага" и отправились втроем в команду к Тине Кароль.

Напомним, настоящий фурор на "Голосе страны" произвел актер комедийного жанра Юрий Ткач. Он исполнил песню DZIDZIO "Я и Сара", сопроводив выступление зажигательными танцами.