Сын Сергея Притулы получил травму во время празднования дня рождения

Телеведущий устроил сыну полет в аэротрубе.

Сергей Притула с сыном Facebook.com

Сын известного телеведущего Сергея Притулы попал в больницу после экстремального дня рождения.

Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.

"День рождения, который начинается в травматологии, продолжается экстремально и заканчивается в домашней атмосфере за любимым инструментом, должен запомниться надолго. С днем рождения, Дмитрий Сергеевич. Яркие 9. Полет нормальный", — написал он.

Судя по фотографиям, телеведущий устроил сыну полет в аэротрубе. Видимо, там и случилась травма, о которой сообщил Притула.

Как стало известно, мальчик получил трещину большого пальца ноги.

Напомним, Дмитрий Комаров получил травму во время поединка с Василием Вирастюком.