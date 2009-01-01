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Сын Сергея Притулы получил травму во время празднования дня рождения

Сегодня, 16:21

Телеведущий устроил сыну полет в аэротрубе. 

Сергей Притула
Сергей Притула с сыном Facebook.com
Сын известного телеведущего Сергея Притулы попал в больницу после экстремального дня рождения.

Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.

"День рождения, который начинается в травматологии, продолжается экстремально и заканчивается в домашней атмосфере за любимым инструментом, должен запомниться надолго. С днем рождения, Дмитрий Сергеевич. Яркие 9. Полет нормальный", — написал он.

Сергей Притула
Facebook.com

Судя по фотографиям, телеведущий устроил сыну полет в аэротрубе. Видимо, там и случилась травма, о которой сообщил Притула.

Сергей Притула
Facebook.com

Как стало известно, мальчик получил трещину большого пальца ноги.

 

Напомним, Дмитрий Комаров получил травму во время поединка с Василием Вирастюком.

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Сергей Притула, травма, день рождения
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