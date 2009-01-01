Сын Сергея Притулы получил травму во время празднования дня рождения

Телеведущий устроил сыну полет в аэротрубе.
Об этом телеведущий написал на своей странице в Facebook.
"День рождения, который начинается в травматологии, продолжается экстремально и заканчивается в домашней атмосфере за любимым инструментом, должен запомниться надолго. С днем рождения, Дмитрий Сергеевич. Яркие 9. Полет нормальный", — написал он.
Судя по фотографиям, телеведущий устроил сыну полет в аэротрубе. Видимо, там и случилась травма, о которой сообщил Притула.
Как стало известно, мальчик получил трещину большого пальца ноги.
Напомним, Дмитрий Комаров получил травму во время поединка с Василием Вирастюком.