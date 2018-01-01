"Та уже голяка, чего мелочиться": полуобнаженная Лорак в образе куртизанки вызвала бурю возмущения

Певица позировала лишь в бюстгальтере и трусах со стразами.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она позирует в откровенном костюме, который скорей напоминает нижнее белье – бюстье и трусы, покрытые стразами. Образ артистка завершила массивным колье и украшением на голове.
Фанаты расхвалили образ певицы, кто-то даже сравнил ее с легендарной танцовщицей и куртизанкой Мата Хари.
"У вас просто обалденная фигура! Я восхищаюсь вами", "Первая мысль - Мата Хари", "Это божественно!", "Клеопатра прям", "Шикарная фигура", "О, Боже! Это мировой уровень! Вы - прекрасны! Бейонсе, подвинься!", - хвалили подписчики.
Нашлись и те, кто раскритиковал образ певицы, некоторые обвинили ее в чрезмерном использовании фоторедактора.
"С фотошопом аккуратнее надо быть, а то и рост можно сделать 2 метра", "Ноги себе удлинила фш!", "Сколько можно? Вы певица или свое тело и себя рекламируете?", "Та уже голяка, чего мелочиться", - возмущались юзеры.
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