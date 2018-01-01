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Таблоиды узнали, с кем "закрутил" новый роман Брэд Питт: фото

Сегодня, 18:10

Известный голливудский красавец, как водится, недолго горевал после развода с Анджелиной Джоли.

Питт и Оксман
Актер со своей предполагаемой возлюбленной Нери Оксман Daily Mail / instagram.com/camenzino
В западной прессе активно муссируются слухи о романе голливудской кинозвезды Брэда Питта с преподавательницей-профессором Массачусетского технологического института Нери Оксман.

Особо на этом поприще отличился британский таблоид The Daily Mail. По его версии, Питт и Оксман знакомы более шести месяцев. Одна из студенток в ноябре 2017-го выложила в Instagram групповое фото с актером, сделанный в лаборатории профессора.

Питт и Оксман
Instagram

На другом кадре, уже удаленном из сети, Питт и Оксман стоят очень близко друг к другу. По информации журналистов актер оказывал профессору знаки внимания еще в прошлом году, когда его собственный бракоразводный процесс с другой голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Напомним, ранее стало известно, почему Питт после расставания с Джоли на год отказался от интимных отношений.
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Брэд Питт, Нери Оксман, роман, актер, Голливуд
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