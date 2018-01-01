"Так и хочется укусить": Даша Астафьева похвасталась подтянутыми ягодицами

Певица похвасталась подтянутым телом.
Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует в корсете к фотографу спиной, показывая подтянутую попу. На другом снимке певица показала пышную грудь.
Фанаты Астафьевой оценили такие образы, больше всего комплиментов они оставили ягодицам артистки.
"Супер орешек", "Ох какая попочка, так и хочется укусить ее", "Даша, супер, очень красиво", "Попа - персик", "Дашунь, очень тонкая эротика! ", - восхищались фигурой подписчики.
Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась "как "Заводном апельсине".
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