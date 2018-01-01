"Так и хочется укусить": Даша Астафьева похвасталась подтянутыми ягодицами

Певица похвасталась подтянутым телом.

Певица похвасталась подтянутым телом instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников новыми фотографиями.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует в корсете к фотографу спиной, показывая подтянутую попу. На другом снимке певица показала пышную грудь.

Фанаты Астафьевой оценили такие образы, больше всего комплиментов они оставили ягодицам артистки.

"Супер орешек", "Ох какая попочка, так и хочется укусить ее", "Даша, супер, очень красиво", "Попа - персик", "Дашунь, очень тонкая эротика! ", - восхищались фигурой подписчики.

Астафьева показала аппетитную попу instagram.com/da_astafieva

Певица предстала в нежном образе instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась "как "Заводном апельсине".

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