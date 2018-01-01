"Такая натуральная": "Роксолана" Мерьем Узерли поразила фанатов естественностью на архивном фото

Актрисе на снимке 19 лет.
Знаменитость опубликовала в Instagram фото, на котором она изображена в 2002 году – тогда актрисе было 19 лет.
Поклонники отметили, что она выглядит естественно и красиво.
"Не даром говорят, что самый лучший цвет волос, это который дан природой. Натуральный цвет очень подчеркивает потрясающего цвета глаза!", "Невероятно красивая", "Такая натуральная", - писали юзеры.
Ранее фанаты заметили на фото "Роксоланы" Мерьем Узерли округлившийся живот.
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