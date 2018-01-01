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"Такая смешная девченка": Светлана Лобода поделилась милым архивным фото

Сегодня, 16:00

Черно-белый снимок певицы покорил ее фанатов.

Лобода
Лобода поделилась архивным фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, поделилась с подписчиками черно-белой архивной фотографией с детства.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Певица запечатлена во время катания на качели. Маленькая Света позирует в теплом свитере, заправленном в объемные штаны, и резиновых сапогах.

"Маленькая Ло. Советское детство", - подписала фото певица.

Поклонникам понравилось архивное фото певицы.

"Такая смешная девченка", "Это Светлана? Не похожа совсем) Штаны смешнючие...",  "Штаны и сапоги огонь", "Фотка как будто из 1936 года", - писали юзеры.

Светлана Лобода
Певица поделилась архивным фото с детства instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода выложила первое фото дочки у своей груди.

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Теги:  
Светлана Лобода, фото, архив, детство
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