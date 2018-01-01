"Такая сочная!": Леся Никитюк ошеломила фанатов фигурой в купальнике

Ведущая отдохнула у бассейна.
На снимках, которые Леся опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в купальнике розового цвета на краю бассейна.
"I'll be your unicorn (я буду твоим единорогом)", - шуливо подписала снимок ведущая.
Поклонники расхвалили фигуру Никитюк, заметив, что ведущая похудела.
"Такая худая и красивая", "Лесичка красапеточка", "Какая худенькая! Ничего не ешь?", "Вау! Такая сочная!", - восхитились фанаты.
Ранее Леся Никитюк рассказала, как выдавала киевскую Воздвиженку за Стокгольм.
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