"Такая же красотка": Надежда Мейхер показала снимок с выпускного 20-летней давности

Артистка удивила поклонников архивным фото.

Надежда Мейхер поделилась снимком 20-летней давности instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором она запечатлена на своей выпускной в 15 лет.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в белом платье и обуви на каблуках рядом с мамой Галиной Анатольевной.

"В 1997 г. ( с мамой Галиной Анатольевной) Я закончила 9 класс ( ЗОШ номер 1 , г. Волочиск, Хмельницькая обл.), и в свои едва ли исполнившиеся 15, устремилась на встречу самостоятельной жизни... Дорогие выпускники, пусть ваша судьба сложится наилучшим образом, так, чтобы вы чувствовали себя полноценными, удовлетворёенными жизнью Людьми... Люблю Вас", - обратилась к выпускникам певица.

Поклонники звезды отметили, что Мейхер очень похожа на маму, и они изначально подумали. Что певица на фото с подругой.

"Какая же вы красавица", "Обалдеть, я подумала вы с подругой!!", "На маму похожа. Совсем юная девочка", "Совсем не изменилась, такая же красотка", "Для 15-летней - роскошная красотка", - восхищались поклонники.

Надежда Мейхер на выпускном с мамой instagram.com/nadyameiher

Ранее фанаты едва знали Надежду Мейхер на новом фото.

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