"Такие шикарные ножки нужно выставлять": 50-летняя Валерия похвасталась стройными ногами на отдыхе

Артистка отдыхает с семьей в Монако.

Валерия поделилась фото с отдыха instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия, которой недавно исполнилось 50 лет, поделилась с фанатами снимком с отдыха в Монако.

На фото, которым артистка поделилась на своей странице в Instagram, она позирует на яхте в коротких белых шортах и полосатой майке. Подписчики сразу же принялись расхваливать фигуру певицы.

"Валерия, а для меня вы были и остаетесь примером! Спасибо за мотивацию", "Валерия вы просто обворожительна, я вас обожаю", "Вот это фигура!", "Да такие шикарные ножки нужно выставлять", "Просто красивая девушка, лет 20 не больше", - восхищались поклонники.

Певица похвасталась стройными ногами instagram.com/valeriya

Но нашлись и те, кто раскритиковал ноги артистки, и обвинили ее в использовании фоторедактора для коррекции фигуры.

"В таком возрасте это зачем?", "Неэстетично", "Неестественно худощавая для своего возраста", "Немного неумелый фотошоп под попой", - возмущались юзеры.

На Лазурный берег певица уехала вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным и сыном Артемием, который присоединился к ним буквально на пару дней. 23-летний сын певицы и композитора Александра Шульгина приехал из Швейцарии, где он живет и работает.

Валерия с семьей instagram.com/valeriya

Ранее певицу Валерию жестко разнесли в Сети за странный образ.

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